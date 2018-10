12 Ekim 2018 Cuma 09:22

“Ver Elini Üniversite, Gelecek IC Enerji’de” çalışmaları devam ediyor

Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (The Institute of Electrical and Electronics Engineers-IEEE) Trakya Üniversitesi temsilcileri, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi (TREDAŞ) ziyaret etti.