TEKİRDAĞ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:07

Vergi borcu yapılandırmasında son başvuru 31 Temmuz

Tekirdağ Vergi Dairesi, vergi borcu yapılandırmasında son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu açıkladı.

Vergi borcu yapılandırmasında son başvuru 31 Temmuz
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Tekirdağ Vergi Dairesi, vergi borcu yapılandırmasında son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğunu açıkladı.

Tekirdağ Vergi Dairesinden yapılan açıklamada Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’dan yararlanmak isteyen borçluların, 31 Temmuz tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Öte yandan açıklamada borç yapılandırmasının mükelleflere kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, eczanelerde kayıt düzeltme fırsatı, taksitle ve kredi kartı ile ödeme imkanı, özellikle peşin ödemede daha fazla indirim imkanı sağlayacağı belirtildi.

Başvuruların kanun kapsamında alacaklar için 31 Temmuz 2018; matrah ve vergi arttırımı için 31 Ağustos 2018 ve varlık barışı için 30 Kasım 2018 tarihine kadar www.gib.gov.tr. adresi üzerinden elektronik ortamda veya vergi dairelerine gidilerek yapılabileceği kaydedildi.
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