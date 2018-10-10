Zabıta etiket denetimlerine devam ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerine devam ediyor.

6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması Kanunu çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde etiket, ambalaj kontrolleri, etiket ve kasa fiyatının uygunluğu gibi konularda denetimlerde bulunuldu. Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz denetimlerin yanı sıra vatandaşlarımız tarafından gelen yoğun talepler doğrultusunda denetimlerimizi sıklaştırdık. Marketten seçilen bazı genel tüketim ürünlerinin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırdık. Ekiplerimiz fiyatlarda uyuşmazlık olan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemleri yaparak Ticaret İl Müdürlüğüne bildiriyor" dedi.

"Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de büyük önem taşıyor"

Başkan Eşkinat, "Rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de büyük önem taşıyor. Duyarlı vatandaşlarımız lütfen bizlere ulaşsınlar. Ekiplerimiz denetimlerine yasalar çerçevesinde devam edecek" ifadelerini kullandı.