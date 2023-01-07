Teknik Direktör Şenol Güneş gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma yarışıyla başladı

Paslar ve 5'e 2 tatbikatlar tarafından takip edilen taktiksel çaba. Antrenman, dar alanlarda yandan top denemeleri ve çift gol oyunuyla sona erer. Antrenman, Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş FK Başkanı Beşiktaş Futbol A.Ş tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Bunu Genel Müdür ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Kartallara Karşı Charleroi

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Belçika ekibi Charleroi ile hazırlık kampındaki ilk hazırlık maçına çıktı. Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda, Beşiktaş forması giyen Hollandalı futbolcu Walter Weghorst ile Faslı ls8bet futbolcu Roman Seth çeyrek finale kalacak. Beşiktaş'ın tecrübeli defans oyuncusu Roman Seth, Fas milli takımının Dünya Kupası'ndaki vazgeçilmez isimlerinden biri ve Süper Lig oyuncuları arasında en çok dakika forma giyen oyuncu oldu. Fas milli takımının da kaptanlığını yapan Seth, 3 grup maçında 90 dakika forma giydi ve son turda İspanya karşısında 120 dakika forma giydi. Performansı takdire şayandı. Seth 73. dakikada ülkesini Belçika karşısında 1-0 öne geçiren golü attı.

GÜNDEM AKTARMA SOL GERİ

Lig tatilinde Antalya'da hazırlık yapan Beşiktaş'ın gözü transferlerde. Geçici transfere bir sol bek katmayı düşünen siyah beyazlılarda, Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez gündemde. Teknik Direktör Şenol Güneş'in ls8bet giriş kendisini yıldız sol bek kadrosunda görmek istediği, üç ve dört oynayabileceği açıklandı. Beşiktaş yönetiminin İsviçreli sol bek için yakında İtalyan kulübüyle temasa geçeceği bildirildi.

Tüm maçlarda oynadı

30 yaşında olan sol bek, İsviçre'nin dört Dünya Kupası maçında malesef gol atamadı veya asist yapmadı. Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla bu kez 14 resmi maça çıktı. Yıldız oyuncunun kulüple olan sözleşmesi 2024'te maalesef sona eriyor. (Zaman Tüneli)

Arda Güller'in lacivert sarı takımdaki şimşek büyümesi.17 yaşındaki profesyonel futbolcu, futbolu ve attığı gollerle kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek tüm taraftarları Les favorilerine karşı galip getirdi ve hemen hemen her maçta. zift, devlerin performansını takip edin.