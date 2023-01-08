Teknik Direktör Şenol Güneş'ten işe alım bilgilerini aldı ve oyuncularla röportaj yaptı

Daha sonra Başkan Zebi, antrenman yapmak için Kara Şahin'i takip etti. Başkan Ahmed Nur Sebi, Şenol Güneş ile Fas milli takımının futbolcusu ve kaptanı Roman Seth görüntülü görüştü. Çebi ve Güneş, Fas-Hollanda finalinde kendisinden beklenilenleri dile getirerek, savunma oyuncusuna başarılar diledi.

Orta sahada Kanno'nun isteği

Arap medyası aniden bir açıklama yaptı. Dünya Kupası'na katılan Suudi takımlarından Hilal'de forma giyen Mohammad Canno'nun Blackhawks ile ilgilendiği vebahis söyleniyor. Mesajda 28 yaşındaki orta saha oyuncunun siyah beyazlı kulübe gitmek istediği haberine de yer verildi. Kanno'nun takımıyla olan sözleşmesinin bitmesine 2,5 yıl daha var.

Onur Bulut için geri sayım

Onur Bulut için geri sayım başladı ve Şenol Güneş ona "Beğendim, buraya gelmek istiyorum" dedi. Blackhawks'ın yıldız oyuncunun transfer bedelini ödediği öğrenildi.

Geçici transferler için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan parlak bir isim ortaya çıktı. Adı daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'da anılan Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut ile görüşmesinin olumlu geçtiği bildirildi. Kara Kartal Teknik Direktörü Şenol Güneş, 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak "Onur Bulut'u seviyorum. Onu burada istiyorum. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin görev sürem sonunda sona ereceği, sözleşmesini yenilemeyeceği anlaşıldı. Geel-Rooi Kulübü ile. Sonuç olarak Onur, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor.

Milli takıma yükseldi

Transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde vebahis giriş yapılacağı bildirildi. Kayseri'deki performansıyla milli takıma yükselen Onur, bu dönemde çıktığı 14 maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

Rodriguez Bombası

Blackhawks'ın sol bek ajandasında Ricardo Rodriguez var. Siyah-Beyazlılar, Torino ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalayan Dünya Kupası'na aday İsviçreli yıldızın yerini aldı.

Hem Siyahlarda hem de Beyazlarda transfer çalışmaları devam ederken, defansın güçlendirilmesi de gündemde. Sağ bek gündemine Kayserili Onur Bulut'u alan Beşiktaş, dünyaca ünlü bir sol beki kadrosuna katmak istiyor... Son olarak 30 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maça çıkıyor. İsviçre milli takımı Katar'da resmen başlıyor. Önümüzdeki günlerde iki taraf maliyet konusunu görüşecek. 1,5 yıllık sözleşmesi olan tecrübeli oyunculara ise şartları sorulacak.