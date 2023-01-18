Teknik hoca dan açıklamalar

Topu rakibin elinden çıkaramıyorsanız, o zaman hangi sistemi oynarsanız oynayın ilk üçtesiniz. Pas kötüyse, topu iyi idare edemezseniz, rakibi hareket ettirirseniz sistem sizi kurtarmayacaktır. Futbolun temellerini takip eden sistem, bunu kolaylaştırıyor. Herkes bu takıma katkı sağlamalı. Tüm oyuncular benim için değerlidir. Benim hakkımda çok konuştuk. İyi ve kötü var. Bir oyuncunun iyi bir oyuncu olması gerekiyorsa, bu kendisi olmalıdır. Önümdeki hocalar da fenomenbet oyunculara katkı sağlamak için canla başla çalışıyorlar. Tüm öğretmenler katkıda bulunur. Teknik direktör olarak oyunculara çok şey vermem gerekiyor. Bu benim işim. Oyuncu da almalı ve önce sormalıdır. Başarmak ve başarmak istiyorsa, toplum bizden başarılı olmamızı beklediği için kafamızda yeri vardır. "

"Oynayacağız"

Güneş şöyle devam etti: "Herkese sevgi, güven ve saygı gösteriyoruz. Benim için en profesyonel isimlere sahip genç oyuncular arasında bir fark yok. Oyuncular fark yaratır. Transfer öncesi bu oyuncular bizim oyuncularımız, yeni oyuncu alınmayacaktır. Hataları varsa, eksiklikleri varsa onları da gerektiğinde değerlendiriyoruz ama bugün bu soruları tartışmanın faydası yok. Biz bir aileyiz, biz iyi bir ekibiz. Olumsuzlukla onu vurmak istemiyoruz. Şu anda kimseyi gönderemiyoruz. Geleceği de bilmiyoruz. Bugün bir oyuncumuz sakat, Seth sakat, kimin oynayacağını bilmiyoruz. Sevdiğim ya da sevmediğim bir şey yok. Henüz bu sonucu veremem. Yani orada oynayan insanlar olacak. Kendi içimizde bu şeyleri çalışarak bu zamanı böyle geçiriyoruz.

"SAISS'in kaybı herkesin kaybıdır"