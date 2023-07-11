TİGEM 42 tay satışından 10 milyon lira gelir elde etti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yetiştirilen 42 tay, Bursa’nın Karacabey ilçesinde yapılan ihaleyle satıldı. Satışlarda toplamda 9 milyon 995 bin lira gelir elde edildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 68 tay, Bursa’nın Karacabey ilçesinde ihaleyle satışa sunuldu. Açık artırma usulüyle satışları yapılan taylardan ‘Aksöz’ ile ‘Büyük Macelan’ 650’şer bin liradan alıcı buldu. Satışı yapılan 42 taydan yaklaşık 10 milyon gelir elde edildi.