TOKAT:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:59

15 Temmuz şehidinin adı kütüphaneye verildi

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh Belediye Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz’da Ankara’da görevli iken Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezine yapılan hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Feramil Ferhat Kaya’nın...

15 Temmuz şehidinin adı kütüphaneye verildi
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Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Hasanşeyh Belediye Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz’da Ankara’da görevli iken Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezine yapılan hain saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Feramil Ferhat Kaya’nın adını Z-Kütüphaneye verdi.

15 Temmuz 2016 da Gölbaşı Özel Harekat’a yapılan hain saldırıda şehit olan Reşadiye Hasanşeyh Kasabasından Şehit Feramil Ferhat Kaya ismi beldede bulunan Z- Kütüphaneye verildi. Hasanşeyh Belediye Başkanı Sayın Recep Külekçi, 15 Temmuz Şehidi Ferhat Kaya’nın, beldelerinde doğup büyüyen birisi olduğunu, adının da Ankara, Muğla ve Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşatıldığına dikkat çekerek, kendilerinin de bu doğrultuda bir adım attıklarını söyledi.

Başkan Külekçi, benzer bir çalışmanın Reşadiye ilçe merkezinde de yapılacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.
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