22. Uluslararası Türk Dünyası Hizmet Ödülleri Niksar’da verilecek

22. Uluslararası Türk Dünyası Hizmet Ödülleri ödül töreni 4-6 Mayıs tarihleri arasında Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenecek programla sahiplerine verilecek.

Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediyesi, Türk-İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dünyası Yazarlar Ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) işbirliği ile 4-5-6 Mayıs tarihlerinde bu yıl 22’incisi düzenlenecek olan ’Uluslararası Türk Dünyası Hizmet Ödülleri ödül töreni programının basın toplantısı gerçekleştirildi.

22.Uluslarası Türk Dünyası Hizmet Ödülleri ödül töreni Niksar Kaymakamlığı, Niksar Belediyesi, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dünyası Yazarlar Ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) işbirliği ile 4-5-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Programın tanıtımı ile ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, bu ödül töreninin neden Niksar’da yapılacağını anlatarak;"Türk dünyası hizmet ödülleri, Türk dünyasına hizmet etmiş kişilere veriliyor, değer katmış, güzel çalışmalar yapmış, Türk dünyasının birliğine beraberliğine vesile yapmış çalışma yapmış kişilere veriliyor ve 22’ncisi düzenleniyor. Bu program hizmet ödülleri töreni Çankaya Köşkünden başlamak üzere hem Türk dünyasının değişik başkentlerinde hemde geçtiğimiz yıl Ahlat gibi, bizim medeniyetimizde Türk tarihimizde İslam tarihimizde önemli bir yeri olan derinliği olan tarihi şehirlerde veriliyor. Engin Türk tarihi içinde Niksar şehrinin varlığı tartışılamayacak kadar zengindir. 11’üncü yüzyılda Türk-Oğuz soyundan gelen Danişmend ve Selçuklular, Türkistan’dan getirdikleri Türk-İslam kültür ve sanatını diğer şehirlerde olduğu gibi Niksar’da da yaşamış ve yaşatmışlardır. Niksar, bu kültürün kanıtı, belgesi ve yüz akı olan bir zamanlar astronomiden tıbba kadar eğitim verilen Nizameddin Yağıbasan Medresesi’nin kurulduğu bir ilim merkezi; Ahi pehlivanların, Erzurumlu Emrah gibi hakk ve halk aşıklarının, Cahit Külebi gibi Anadolu şairlerinin yattığı türbe ve anıt mezarların bulunduğu önemli bir külliye; kalesinin, ticaret yollarının, zengin kervansarayların bulunduğu Açık Hava Müzesi olarak kabul edebileceğimiz önemli bir yerleşimdir. 11.yüzyılın son çeyreğinden beri Türk yurdu olan onun öncesinde de önemli bir kale-şehir olan Niksar; Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı bölümlerini içine alan Danişmendli Beyliği’ne başkentlik yapmış olup, kurucusu Melik Danişmend Gazi’nin türbesi de burada bulunmaktadır. Niksar 1071 yılındaki Malazgirt savaşı öncesi ve sonrasında Türk beylerinin akınlarında Ahlat, Harput ve İznik gibi bir üs olarak seçerek tutundukları ilk yerleşim merkezlerinden birisidir." dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise böyle bir programın Niksar’da yapılacak olmasından dolayı gururlu olduklarını belirterek,"Niksar’ımızın bir olduğunu beraber olduğunu tüm değerleriyle beraber olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. 22. Uluslararsı Türk Dünyası Hizmet Ödülleri’nin Niksar’da verilecek olması bizleri ziyadesiyle gururlandırmıştır. İnşallah yüzümüzün akıyla bu programı icra edeceğiz. Tüm ödül alan ve programımıza katılacak olan diğer misafirlerimizi tarihi başkentimiz Niksar’da güzel bir şekilde ağırlayacağız. Biz Niksar tarihi başkent olmanın özelliğiyle birlikte, kültüründe başkenti olmanın özelliğini beraberinde taşıyoruz. Bunun da sorumluluğunu yerine getirmek için inşallah bu töreni hep beraber icra edeceğiz." diye konuştu.