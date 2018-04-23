23 Nisan’ı dolu dolu kutladılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ayışığı ilkokulu ve anaokulu öğrencileri bir hafta boyunca dolu dolu kutladı.Tokat’ta, birbirinden renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan hafta boyunca kutlandı. Ayışığı ilkokulu ve anaokulu...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ayışığı ilkokulu ve anaokulu öğrencileri bir hafta boyunca dolu dolu kutladı.

Tokat’ta, birbirinden renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan hafta boyunca kutlandı. Ayışığı ilkokulu ve anaokulu öğrencileri okullarında düzenlenen aktivitelerle 23 Nisan sevincini doyasıya yaşadı. Sahnede hünerlerini sergileyen öğrencileri velileri ilgi ile izledi. Okul Müdürü Ramazan Maviş, 23 Nisan’ı hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle kutladıklarını ifade ederek, "Milli bayramlara helede dünyada tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına değer veriyoruz. Bu sebeple çocukların bayramı olan 23 Nisan’ı bir gün değil bir hafta kutladık" dedi.