TOKAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 20:17

23 Nisan’ı dolu dolu kutladılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ayışığı ilkokulu ve anaokulu öğrencileri bir hafta boyunca dolu dolu kutladı.Tokat’ta, birbirinden renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan hafta boyunca kutlandı. Ayışığı ilkokulu ve anaokulu...

23 Nisan'ı dolu dolu kutladılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Ayışığı ilkokulu ve anaokulu öğrencileri bir hafta boyunca dolu dolu kutladı.

Tokat’ta, birbirinden renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan hafta boyunca kutlandı. Ayışığı ilkokulu ve anaokulu öğrencileri okullarında düzenlenen aktivitelerle 23 Nisan sevincini doyasıya yaşadı. Sahnede hünerlerini sergileyen öğrencileri velileri ilgi ile izledi. Okul Müdürü Ramazan Maviş, 23 Nisan’ı hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle kutladıklarını ifade ederek, "Milli bayramlara helede dünyada tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına değer veriyoruz. Bu sebeple çocukların bayramı olan 23 Nisan’ı bir gün değil bir hafta kutladık" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku