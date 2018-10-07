7 çocuğu 13 torunu olan 77 yaşındaki nine yaptıkları ile hayran bıraktı

Tokat’ta 7 çocuğu 13 torunu olan 77 yaşındaki Cevriye Polat, el işi göz nuru el işleri ile açtığı sergide gençlere taş çıkardı.

Tokat Belediyesi tarafından açılan hanımelleri sanat merkezlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Son birkaç yıldır Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinin müdavimlerinden olan 77 yaşındaki Cevriye Polat, el işi göz nuru el işleri ile sergi açtı. Danteller, iğne oyası yazmalar, masa örtüleri, salon takımları, seccade gibi el işi ürünlerin yer aldığı “Emeğin serüveni” sergisinin açılışını Cevriye Polat Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte yaptı. 10 çocuğundan 7’sinin hayatta olduğunu ifade eden Polat, gençlere tavsiyelerde bulundu. Yaşlıların birçoğunun zamanını oturarak iş yapmadan geçirdiğini ifade ede Polat, “Çok yemek yiyoruz, sabah erken kalkmıyoruz. O ne dele çok kilo alıyoruz. Bende sabah namazından sonra yatmıyorum bu işlerle uğraşıyorum” dedi.

"Erinip yapmazsan modadan her şey kalkıyor"

Hanımellerinde yeni el işleri öğrenmekten mutlu olduğunu belirten Polat, “Elini ayağını işlerden çektiğin zaman işin bitmiştir. Bu yaşta işten elini ayağını çekmeyeceksin. Çocuğun yoksa komşun arkadaşın var, akraban var onlara bir şeyler lazım olur. Gözlükle el işi yapıyorum, siyahı biraz zor görüyorum ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Gençler bu el işlerinin modadan kalktığını söylüyor ama asla modadan kalkmaz. Erinip yapmazsan modadan her şey kalkıyor” diye konuştu.

"Birçok genç kardeşimizin bu tip işleri bıraktı"

Açılışın ardından eşi ile birlikte sergiyi gezen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise 77 yaşındaki Cevriye Polat’ın daha 30 yaşındaki gibi genç bir yüreği olduğunu ifade ederek, "O kadar güzel bir teyzemiz ki insanlara faydalı olmayı güzel işler yapmayı seviyor. Aynı zamanda hiçbir şekilde ‘ben yaşlandım veya köşeme çekileyim’ diye düşünmeden üretmenin derdinde. Birçok güzel el işini kursumuza katılarak bu yaşta önemli güzel eserler ortaya koymuş. El emeği göz nuru eserlerini gezerken duygulandım. Birçok genç kardeşimizin bu tip işleri bıraktığı veya yapmadığı günlerde yaşarken, Cevriye teyzemiz gece gündüz demeden uykusundan fedakarlık yaparak el işlerini yapmış. Kendisini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” dedi.

"Destek olduk hayallerini gerçekleştirdi"

Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Arzu Arslan, Cevriye hanımın 2015 yılından bugüne el sanatları kurslarına katıldığını ifade ederek, “Acaba yapabilir mi yapamaz mı diye düşünürken gördük ki teyzemiz bizi yanılttı. Çok güzel el işleri öğrenci ve yaptı. Öncesinden dantel yapmayı biliyormuş. Yaptığı el işleri daha yeni modernize sanatlarla tanıştırdık. Yapmış olduğu ürünlerin yoğunluğunu görünce kişisel bir sergi açma isteği oldu. Bizlerde destek olduk hayallerini gerçekleştirdi” ifadelerini kulandı.