Afrin şehidinin ailesine Şehitlik Beratı takdim edildi

Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Sözleşmeli...

Suriye’nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Gökhan Güllü’nün Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesine Şehitlik Beratı takdim edildi.

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve 48’inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu tarafından, 22 Mart’ta Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 26 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Gökhan Güllü’nün Celal Mahallesi’ndeki ailesi ziyaret ederek, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen şehitlik beratı takdim edildi.

Ailenin acısını paylaştığını belirten Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi. Şehitlik Beratı, şehidin babası Şahin Güllü ve kardeşi Hüseyin Güllü’ye verildi.