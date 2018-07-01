Anadolu evliyalarından Şeyh Ahmet Baba Türbesine yoğun ilgi

TOKAT (İHA) – Tokat’ta bulanan Şeyh Ahmet Baba Türbesi muhteşem doğası ile görenleri etkiliyor.

Tokat’ın Zile ilçesi Kepez köyünde bulunan Anadolu Evliyalarından Şeyh Ahmet Baba Türbesi bu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor. Kozalak dahi alınmayan bölgede insanlar türbe ziyareti yanında piknik yapma fırsatı buluyor. Yıllardır el değmeyen ormanlık alan muhteşem manzarası ile insanların öz çekim ve fotoğraf çekim noktası haline geldi.

Dr. Mehmet Yardımcı yazısında, “Burayı ziyarete gelen halk buradan bir çöp almadan gider. Burada istediği kadar ağaç kesip yakar. Fakat kesinlikle bir çöp dışarı çıkmaz. İnanca göre burada yatan evliya orman ürünlerini götüren şahısları gece sabaha kadar rahatsız eder, götürülen bir tek çöp ya da bir kozalak bile olsa yerine geri bırakılmasını ister. Geri getirmeyenlerin bir felâkete uğrayacaklarına inanılır. Şeyh Ahmet’le ilgili çeşitli menkıbeler anlatılmaktadır. Bunlardan biri şöyledir; Vaktiyle burada yaşayan Şeyh Ahmet adlı bir zat ormandan çeşitli ürünler elde eder, kepçe, kaşık, nalın, oklava vb. yapar, bunları öküzünün boynuzuna asar ve bir ihtiyaç listesini ekleyerek öküzü şehre salarmış. Öküz şehir esnaflarının dükkânları önünde tek tek durur, dışarıdan dükkânlara bakarmış. Dükkân sahipleri de "Bizim Ahmet’in öküzü geldi." der, ihtiyaç listesine ve alacaklara bakar, alacaklarını alır, vereceklerini verirlermiş. Öküz bütün esnaflar önünde durduktan sonra tekrar yola koyulur, Şeyh Ahmet’in yanına dönermiş.” şeklinde belirtmiştir.