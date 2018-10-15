TOKAT:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:49

Anzer balı ile yarışacak

Tokat’ın Erbaa ilçesinde arıcılık yapan Süleyman Önal, kilosu 950 TL’ye satılan Anzer Balı’na eş değer olarak gösterdiği Erbaa Süzme Balı’nın kilosunu 125 TL ile satışa sundu.Önal yaptığı açıklamada, 5 yıl önce üç kovanla...

Anzer balı ile yarışacak
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde arıcılık yapan Süleyman Önal, kilosu 950 TL’ye satılan Anzer Balı’na eş değer olarak gösterdiği Erbaa Süzme Balı’nın kilosunu 125 TL ile satışa sundu.

Önal yaptığı açıklamada, 5 yıl önce üç kovanla arıcılık yapmaya başladığını şuanda ise 150’ye yakın kovanı olduğunu belirtip, "Burada yetiştirdiğimiz balın özelliği organik ve şekersiz olması. Merkezde arının bakımını yapıyoruz. Daha sonra bal sezonu başladığı zaman yüksek yaylalara il dışına kadar her yere götürü,p kesinlikle şekersiz olarak üretiyoruz. Bu sene ürettiğimiz bu bal şu anda prolin değeri olarak bin 458 olarak çıktı ve 1 numara olarak çıktı. Şu anda Türkiye’deki prolin değeri en yüksek bal. Dışarıdan gelen arıcılarımız Erbaa’da ki arıcılarla her zaman her hafta veya 15 günde bir araya gelip toplanıp hepsi ile konuşup fikir alışverişi bulunuyoruz. Dışarıdan gelen arıcılarımız ile fikir alışverişinde bulunmak , araştırmak ve her sene daha iyisini, daha kalitelisini yapmaya çalışıyoruz. Kovan sayışımız her sene çoğalıyor."dedi.
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