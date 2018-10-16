TOKAT:
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16 Ekim 2018 Salı 15:05

Başkan Bekler, çöp topladı pedal çevirdi

Tokat’ın Turhal ilçesinde düzenlenen "Bisikletini al gel, sıfır atığa pedal çevir" etkinliğinde Belediye Başkanı Yılmaz Bekler gençler birlikte bisiklete bindi, çöp toplayarak projeye destek oldu.Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen...

Başkan Bekler, çöp topladı pedal çevirdi
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Tokat’ın Turhal ilçesinde düzenlenen "Bisikletini al gel, sıfır atığa pedal çevir" etkinliğinde Belediye Başkanı Yılmaz Bekler gençler birlikte bisiklete bindi, çöp toplayarak projeye destek oldu.

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Meydanı’nda bisikletleri ile toplanan gençler, Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri üzerinden Milli Egemenlik Parkı Etkinlik alanına kadar pedal çevirdi. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler de bisiklete binerek gençlerle birlikte pedal çevirdi. Tur sonrası Bekler ve gençler, ellerindeki çöp poşetleriyle etraftaki çöpleri topladı. Sıfır Atık için düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Bekler,"Göreve geldiğimiz günden bu güne atıkların geri dönüşümü için bir çok çalışma yaptık. 2017 Şubat ayından itibaren ’Sıfır Atık Projesine’ ağırlık verdik. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Sıfır Atık Projesi’nde Turhal Belediyesi bölge belediyeler arasında öncü bir görev üstleniyor" diye konuştu.

Sıfır Atık Projesi’ne ve sağlıklı yaşama dikkat çeken Başkan Bekler,"Ben bisiklet kullanmayı çok seviyorum. İlkokul 5’inci sınıfta iken babam bana bisiklet almıştı. O günden belediye başkanı olana kadar bisiklet kullandım. O zaman arabam yoktu şu an arabam var ama hafta sonları bisiklet kullanmaya gayret ediyorum" diye konuştu.

Milli Egemenlik Parkı’na kadar devam eden bisiklet turu sonunda Başkan Bekler ve vatandaşlar çevrede çöp toplayarak farkındalık oluşturdular.
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