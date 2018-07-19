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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:35

Başkan Bekler sanayi esnaflarıyla bir araya geldi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Turhal Sanayi Sitesindeki esnaflarla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.Turhal Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltı programında konuşan Başkan Yılmaz Bekler; "Bildiğiniz gibi göreve...

Başkan Bekler sanayi esnaflarıyla bir araya geldi.
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Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Turhal Sanayi Sitesindeki esnaflarla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Turhal Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltı programında konuşan Başkan Yılmaz Bekler; "Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizde modernizasyon ve kentsel planlama konusunda çalışmalarımızı aralıksız ve hız kesmeden sürdürüyoruz. Turhal Belediyesi olarak ilçemiz için gereken yol, park ve diğer hizmetlerimizi vaktinde yerine getirdik ve belirli bir program dahilinde devam ediyoruz. Bununla birlikte büyük bir gayretle çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmaya son vererek ve Kentsel dönüşüm projemizle ilçemizde kimlikli ve medeni akıllı bir şehir oluşturmak için gece gündüz imar durumu ve ruhsatlandırma çalışmaları da hızla devam etmekte. Bu konuda İlçemizin ve esnafımızın ihtiyacı olan Organize sanayi bölgesi için büyük adımlar atıldı. İnşallah önümüzdeki aylarda projemizin faaliyet aşamasına geçeceğiz. Mevcut Sanayi bölgemizin de gerekli yerlerine asfalt, kilit taşı ve parke çalışmalarını, birçok alanında yeşil alan ve park alanı çalışmalarını da gerçekleştirdik ”diye konuştu.
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