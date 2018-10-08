Başkan Eroğlu. “Şehitlerimiz ve Gazilerimiz sayesinde huzurlu yaşıyoruz”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu topraklarda huzurlu bir şekilde yaşıyoruz” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç ve yönetim kurulu üyeleri Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’nu ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Eroğlu, “Vatan denilince her şey biter. Yeri gelir canımızı, yeri gelir malımızı veririz. Vatan için bunları feda etmekten, mücadeleden asla çekinmeyiz. Bin yıldır bu topraklarda 16 tane devlet kurmuş bir millet olarak bizler bu topraklardayız. Şehitlerimizle, Gazilerimizle bu mücadeleye devam ediyoruz, onlarla da her daim gurur duyuyoruz. En son 15 Temmuz darbe girişimi ve bunun öncesindeki birçok ülkemize yönelik olaylara baktığımızda Türkiye üzerine oynanan oyunların hep birlikte, bir ve beraber olarak üstesinden geldik. Omuz omuza vererek var olmanın, ilelebet Türk ve İslam toprakları olması için hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. İstiyoruz ki; Şehitlerimiz ve Gazilerimiz hiç olmasın ama birkaç gün önce de 8 şehit verdik. Allah’tan rahmet diliyorum. Tokat’ta şehitler diyarıdır, çok şehitler vermiştir. 15’lilerden tutun da şuanda yine 15 Temmuz Şehitlerine kadar birçok şehit vermiştir. Gazilerimiz vardır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu topraklarda huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun, sizler başımızın tacısınız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Bizlere bu nezaketi gösterip ziyaret ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

"Acılar yaşandıkça değil, paylaşıldıkça azalır"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür eden Dernek Genel Başkanı Mustafa Işık ise "Acılar yaşandıkça değil, paylaşıldıkça azalır. Bu acıları kimse yaşamasın asla istemiyoruz. Ama sizlerin bu acıları paylaştığını görmek Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz adına biz de bu paylaşımınızdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sizlerin Tokat Şubemize yapmış olduğunuz desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizler bize bu desteği gösterdiğiniz sürece bu maneviyatı daha da iyi yaşatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Genel Başkan Işık ve beraberindeki heyet Başkan Eroğlu’na ziyaret anısına plaket takdim ettiler.