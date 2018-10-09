Başkan Eroğlu: 'Simide yapılan zammı kabul etmiyoruz'

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, simide yapılan 25 kuruşluk zammın iptal edilmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

Tokat’ta yaklaşık bir ay önce 1.25 TL’den satılan simit 1.50 TL’ye yükselirken, fiyatın düşürülmesi için harekete geçildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,"Geçtiğimiz ay simit fiyatı 1.25 TL’den 1.50 TL’ye yükselmişti. Biz bunu duyduğumuzda ilgili odamızın ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ile görüşmeler yaparak sebeplerini sorduk. Susam, un ve diğer giderlerdeki fiyatların artışına bağlı olarak simit fiyatlarının da yükseldiğini belirttiler. Bu artışı tasvip etmediğimizi ve artışın doğru olmadığını ifade etmiştik. Dün yapmış olduğumuz toplantıda simit fiyatlarında indirim yapacaklarını ve değerli hemşerilerimizin daha uygun fiyata simit yiyebileceklerini bizlere söylediler. Biz onlara hiç zam yapmayın şeklinde ifade de bulunmuştuk. Una ya da susama zam gelmiş olabilir; lakin çok az bir zamla hatta hiç zam yapılmadan vatandaşımızın simit yiyebilmesi gerektiğini iletmiştik. Olumlu bir adım attılar. Bizler de heyecanla bekliyoruz. İnşallah zammın tamamını iptal etmişlerdir" dedi.

Esnaflara yönelik denetimlerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Eroğlu,"Ülkemizde son zamanlarda ekonomik dalgalanmalar neticesinde, olmayan bir krizi varmış gibi gösteren iç ve dış kaynaklı bir durum oluşturulmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz. Bu asla kabul edilebilir bir şey değildir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi denetlemelere devam ediyoruz hatta daha da sıklaştırdık. Ürünlerde aşırı şekilde zam yapılmış mı yapılmamış mı, raf fiyatı ile kasa fiyatı farklı mı değil mi, ürünlerde fahiş fiyat farkı var mı yok mu, tüm bunları inceleyerek gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hamdolsun şu yönden müsterih oldum. Esnafımızın hiçbiri rafta farklı kasada farklı fiyat göstermemişler. Bu beni son derece sevindirdi. Zamlar konusunda yereldeki bakkal, market ya da esnafımız tarafından da çok bir zam yapılmaması beni sevindirdi. Ama bazı ürünlerde şunu gördüm, bu işin imalatını yapan büyük fabrikaların, imalatçıların çok yüksek bir fiyat vermelerinden dolayı böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söylediler. O bizi üzdü. Yerelde bu anlamda yapacak çok bir çalışma olmamakla beraber inanıyorum ki Tarım Bakanlığımız da bu noktalarda bu işi tamamen ranta çevirmek isteyenlerle zaten mücadele veriliyor verilecektir ve asla bunlara prim verilmeyecektir" diye konuştu.

Başkan Eroğlu, ekonomik olarak yaşanan gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi:

"Ülkemizin diz çöktürülmesi anlamında yapılan ekonomik darbe, darbeye teşebbüs diye nitelendiriyorum, başarılı olamadı, olamayacak da zaten. Biz bu ülkede nice nice zorlukların üstesinden geldik. Hepsinden galip geldiğimiz gibi Allah’ın izniyle bundan da galip geleceğiz. Türkiye’nin büyümesini hiç kimse engelleyemeyecek ve 2023 Türkiye’sinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma anlamında inşallah emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. 15 yıl önce Türkiye 30’uncu sıralardayken, dünyanın en büyük ekonomisi olma anlamında bugün 17’nci sıradayız. Bu veriyi Avrupa Birliği’nin ekonomistleri söylüyor. Bu büyüme hızı devam ettikçe Türkiye’miz 2030 yıllarında dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 9, 10 ya da 11’incisıralarda olacağından bahsediyorlar. Bu da birilerini kıskandırıyor. Bu bayrak, bu millet ve bu vatan doğrultusunda emin adımlarla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.