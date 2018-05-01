Başkan Özcan’dan işçilere 1 Mayıs kahvaltısı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla belediye başkanı tarafından belediye işçilerine kahvaltı düzenlendi.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda belediye çalışanlarıyla bir araya gelen...

Tokat’ın Niksar ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla belediye başkanı tarafından belediye işçilerine kahvaltı düzenlendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, tüm çalışanlarla birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını vurguladı.

Başkan Özcan; "Niksar Belediyesi olarak 4 yıllık hizmet dönemimizi geride bıraktık. Bu süre zarfında siz değerli işçi kardeşlerimin emek ve özverili çalışmalarıyla ilçemize güzel hizmetler kazandırdık. Niksar bizim evimiz. Bizler de büyük bir aileyiz. Bu birliktelik çerçevesinde halkımızın bizden beklediği iş ve hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Siz değerli işçi kardeşlerimle birlikte olmaktan onur duyuyorum. İnşallah, daha güzel yarınlarda buluşacağız. Hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye İş Sendikası Tokat Şube Başkanı İsmail Duman, belediye çalışanları adına Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’a hediye takdiminde bulundu.