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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:21

Başkan Vidinel, “10 Yılda 110 Eser” Projelerini Sundu

katalog olarak belediyenin resmi web sayfasından yayımladı.“10 yılda 110 eser” başlıklı 180 sayfadan oluşan çalışmaya belediyenin resmi hizmet sayfası zile.bel.tr adresinden ulaşan vatandaşlar, bilgisayar ve mobil cihazlardan da kolay bir...

Başkan Vidinel, '10 Yılda 110 Eser” Projelerini Sundu
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katalog olarak belediyenin resmi web sayfasından yayımladı.

“10 yılda 110 eser” başlıklı 180 sayfadan oluşan çalışmaya belediyenin resmi hizmet sayfası zile.bel.tr adresinden ulaşan vatandaşlar, bilgisayar ve mobil cihazlardan da kolay bir şekilde inceleme yapabiliyor.

Doğup büyüdüğü Zile’ye yeni eserler kazandırmak ve acısına, sevincine ortak olduğu hemşehrilerine daha rahat huzurlu bir ortam hazırlamak gibi bir hissiyat içinde olduğunu belirten Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Hizmetlerimizi incelerken Gözünüze inanın, çünkü hepsi gerçek. Zile’de yapılmayanları yapıyor, yerel yönetimde ve yatırımlarda başarılara imza atıyoruz. Halkımızın tamamını bir ve beraber görerek, hepimizi mutlu eden işler yapıyoruz.

Arkadaşlarımla, “Biz” anlayışında buluştuk. Takım anlayışıyla, büyük bir hizmet askıyla Zile’yi bulunduğu yerden, çoktan hak ettiği yere taşıma ve kararlılığı ve gayretindeyiz.

2009 ve 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde halkımızın büyük teveccühüyle göreve geldiğimiz günden bugüne, bize duyulan güvene layık olmak üzere sizin için, sizinle birlikte şehrimize hizmet etmenin heyecan ve onurunu yaşıyoruz.

Zile Belediyesi olarak yüksek performansla çalıştık. Taleplerimizle, hükümetimizden kamu yatırımları aldık. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir inancıyla çalışmalarımızın içinde yer alan Milletvekillerimize, teşkilatımıza, tüm belediye meclis üyelerimize, personelimize ve dualarıyla, hizmetleriyle destek veren gönül dostlarına, halkımıza şükranlarımızı arz ederiz.” şeklinde açıklama yaptı.
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