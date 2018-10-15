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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:13

Başkan Vidinel’den besi çiftliğine ziyaret

TOKAT (İHA) –Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel. ilçede kurulan besi çiftliğini ziyaret etti.İlçede kurulan besi çiftliğini ziyaret eden Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “Bugün ülkemizde kriz olduğu ifade ediliyor. Buna rağmen değerli...

Başkan Vidinel'den besi çiftliğine ziyaret
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TOKAT (İHA) –Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel. ilçede kurulan besi çiftliğini ziyaret etti.

İlçede kurulan besi çiftliğini ziyaret eden Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “Bugün ülkemizde kriz olduğu ifade ediliyor. Buna rağmen değerli kardeşimiz beynimizde kriz yok, işimizde gücümüzdeyiz. Şuan 5 bin kapasiteli bir çiftlikte, biz ülkemizin hayvancılığına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz diye ifade ediyorlar. Kardeşlerimiz burada hayvanlarımızın yediği yemden, kesime kadar her türlü hizmeti büyük bir kararlılıkla veriyorlar. İlçemizde istihdama katkıda bulunuyorlar. Bir çok insan çalışıyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Şuanda bir su problemimiz var. İnşallah bunu İl Özel İdaresinin destekleri ile çözeceğiz ümidindeyim. Kendilerine hayırlı bereketli işler diliyorum.” Şeklinde konuşurken

Besi çiftliği sahibi Arslan Deniz, su sorunu çözülürse kapasitenin daha da artacağını belirterek, "Şuan su sıkıntımız var. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Su yetersiz burada. Şuan 5 bin kapasite çalışmamız için su olması gerek.” dedi.
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