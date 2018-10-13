Bin 400 yıllık şifa kaynağı suya enflasyon indirimi

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yürütülen ’Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na Niksar Ayvaz İşletmesi olarak destek verdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yürütülen ’Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ ve bu kapsamda başlatılan indirim kampanyasına Niksar Belediyesi de destek verdi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan bu kapsamda, "Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ifade ettiği bin 400 yıllık şifa kaynağımız Ayvaz suyumuzla bizde topyekun enflasyon baskısından kurtulmak için Türkiye kazansın diyoruz bizde varız diyoruz" dedi.

Ayvaz Su’da yüzde 10 indirime gittiklerini belirten Başkan Özcan, "Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu durumu dikkate alarak, Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile birlikte sürecin bundan üç gün öncesinde açıklanmasıyla birlikte, bu süreçte ülkemizin kazanması için Niksar Belediyesi Ayvaz İşletmesi olarak bizde varız dedik. Tüm ürünlerimizde yüzde 10 hatta yüzde 10’un biraz üzerinde indirimler yapmak üzere yönetim kurulu olarak karar aldık ve inşallah ülkemizin bu enflasyon baskının üzerinden kalkması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek amaçlı bizde bu sürece dahil olduk. Bundan sonrası içinde tabi bu belirlenen süreçler noktasında 3 ay, 1 yıl, 2 yıl ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Dış güçlerin ülkemizin üzerinde oynadığı oyunları milletimizle birlikte aşmak için bizde fedakarlık noktasında elimizden geleni yapmaya karar verdik. İnşallah millet olarak, devlet olarak, hükümetimiz olarak, bir ve beraber olarak birlikte Türkiye olarak bu badireli süreci aşıp hep beraber kazanacağız ayrıca bu süreçte bizim yaptığımız indirimlerin bayilerimiz tarafından da vatandaşa yansıtılması noktasında takipçi olacağımızı buradan ifade ediyorum" dedi.