'Çocuk gelin kavramı istismarın da ötesinde bir sapıklıktır'

Tokat’ta yaşayan Gazeteci Yazar Kamuran Özdemir, çocuk gelin kavramının istismarın da ötesinde bir sapıklık olarak görülmesi gerektiğini söyleyerek, son kitabında üzerinde durduğu bu konunun ülkede çözüm bekleyen en önemli meselelerden birisi olduğunu dile getirdi.

Özdemir, 2018 yılı Ocak ayında yayınladığı son kitabı ’Adını Sen Koy’’un içeriğinde yer alan erken ve küçük yaşta evlendirilmeye zorlanan bir çocuk gelinin hikayesini anlattığını söyledi. Tecavüz ve cinsel saldırı vakalarındaki kız çocuklarına şehvet ile bakılan sapkınlığın, çocuk gelin vakalarında çok daha ileri bir sapıklık olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Kitabımızı yaşanan olaylardan elde ettiğimiz bilgiler ve hikayeler üzerine kurguladık. Oyun çağındaki, henüz ne bedenen ne de zihnen cinsel olgunluğa ulaşmamış kız çocuklarının evlendirilerek kendilerinden yaşça çok daha büyük insanlara peşkeş çekildiği bir dönemi gördük. Ne yazık ki benzer vakalar hala ülkemizde görülüyor. Eli kalem tutması gereken, hayatı alacağı eğitimle öğrenmesi gereken çocukların tabiri caiz ise kılıfına uydurarak gelin olmalarına olan toplumsal tepkimizi bu şekilde insanlarla paylaşmak istedik. Son zamanlarda ülkemizde bu vakaları engellemeye yönelik çok ciddi adımlar atıldı. Türkiye’de resmi rakamlara göre 181 bin çocuk gelinden bahsediliyor. Dünyada ise bu rakam milyonlara ulaşıyor" dedi.

Elimizde il il çocuk gelin sayıları da var

Gazeteci Yazar Kamuran Özdemir, ellerinde iller bazında çocuk gelinlerin istatistiki bilgilerinin de olduğunu söyleyerek, "Yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde kız çocuk evlenmelerinin en yoğun yaşandığı il, yüzde 15,3 oranı ile Kilis olurken, ikinci sırada yüzde 15,2 ile Kars ve üçüncü sırada da ise yüzde 15,1 ile Ağrı geliyor. Özellikle bu illerde gözetim ve tetkiklerin daha sıkı yapılması gerekiyor" diye konuştu.