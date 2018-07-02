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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:38

Dört farklı ülkeden gelen Avrupalı öğretmenler Zile’de ağırlandı

TOKAT (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve Erasmus+ programı tarafından tahsis edilen hibeyle Zile Hüseyin Gazi Ortaokulu ve Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu tarafından yürütülen “United Nations in One Name” (UNION) projesi...

Dört farklı ülkeden gelen Avrupalı öğretmenler Zile'de ağırlandı
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TOKAT (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve Erasmus+ programı tarafından tahsis edilen hibeyle Zile Hüseyin Gazi Ortaokulu ve Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu tarafından yürütülen “United Nations in One Name” (UNION) projesi kapsamında Romanya, Portekiz, Macaristan ve Polonya’dan gelen Avrupalı öğretmenler Tokat’ın Zile ilçesinde ağırlandı.

Proje kapsamında iki yıl boyunca yapılan tüm faaliyetlerin değerlendirilmesi bu ziyaret esnasında gerçekleştirildi. Fevzi Çakmak Ortaokulu binasında yapılan sergide proje sonuç ve ürünleri ziyaretçilerle paylaşıldı. Öğrenme faaliyetlerine ait fotoğraflar sergilendi ve ortak çıktılar ücretsiz olarak dağıtıldı. Gelecekteki Erasmus+ uygulamaları için fikir alışverişinde ve tavsiyelerde bulunuldu. Türk kültürü ve tarihini tanıtmaya yönelik Tokat, Amasya ve Nevşehir illerinde kültürel ve tarihi mekânlara geziler düzenlendi.

Ziyaret sonunda ülkelerine dönüş yapan Avrupalı öğretmenler bu ziyaretten çok memnun kaldıklarını belirttiler. Türkiye ve Türk halkını her zaman güler yüz ve misafirperverlikleriyle hatırlayacaklarını ifade eden Avrupalı öğretmenler, Avrupa’da basında yansıtılandan çok farklı bir Türkiye ile karşılaştıklarını, Türkiye ile ilgili önyargılarından kurtulduklarını, unutamayacakları anılarla yurtlarına döndüklerini ve en kısa zamanda bu kez aileleriyle tekrar Türkiye’yi ziyaret etmek istediklerini bildirdiler.
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