Engellilerden engelliler yararına kermes

TOKAT (İHA) – Zile Engellilere meslek kazandırma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gıda ve giyim kermesinden elde edilecek gelirle engelli vatandaşların ihtiyaçları giderilecek.Tokat’ın Zile ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği,...

TOKAT (İHA) – Zile Engellilere meslek kazandırma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen gıda ve giyim kermesinden elde edilecek gelirle engelli vatandaşların ihtiyaçları giderilecek.

Tokat’ın Zile ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, geliri engellilere bağışlanacak kermeste, engellilerce hazırlanan yiyecek, giyecek, takı ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Kermesin yapılan dua ile açılışı yapıldı. Kendi ürettikleri göz nuru emeği olan ürünlerin satışını yapan engelli vatandaşlarımızın mutlu ve heyecanlı olduğu gözlendi. Kermes 5 mayıs tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek.

Zile Engellilere Meslek Kazandırma Dayanışma Başkanı Halil İçcan engelli arkadaşlar için kermes düzenlediklerini belirterek, “ Kermes düzenleyerek, engelli kardeşlerimizin yapmış olduğu takıları, yöresel kıyafetleri, bebek kıyafetleri, içerde yemek ikramımız olacak. Bu kermesi düzenleme amacımız engelli kardeşlerimize yardım yapmak amacıyla, maddi imkansızlıkları olan engelli kardeşlerimize yardım yapacağız. Artı eğer umduğumuz gibi olursa Samsun’da bir kamp yerimiz var, 25 - 30 Haziran arasına yer ayırttırdık. 11 engelli kardeşimizi oraya götüreceğiz. Hayırlısı olsun, duyarlı insanlarımızı bekliyoruz.” Dedi.