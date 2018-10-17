TOKAT:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:32

Gazi Osman Paşa Müzesinin anahtarı Paşa’yı canlandıran aktöre teslim edildi

Payitaht Abdülhamid dizisinde Tokat’ın yetiştirdiği önemli Paşalardan birisi olan Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’yı canlandıran Aydın Siğalı’ya, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından Gaziosmanpaşa Müzesi’nin anahtarı teslim edildi.

Gazi Osman Paşa Müzesinin anahtarı Paşa'yı canlandıran aktöre teslim edildi
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Payitaht Abdülhamid dizisinde Tokat’ın yetiştirdiği önemli Paşalardan birisi olan Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’yı canlandıran Aydın Siğalı’ya, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından Gaziosmanpaşa Müzesi’nin anahtarı teslim edildi.

1877-1878 yılları arasında yaşanan ve ’93 Harbi’ olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus savaşında yaşanan Plevne Savunması, hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı’nın savaş sırasında gösterdiği stratejik savunmasıyla, Türk tarihine damga vuran ve önem kazanan savaşlardan birisi olarak tarihe geçmişti. Savaşla zayıflayan Osmanlı ordusunun, güçlü Rus ordusuna karşı yaptığı Plevne Savunması ve verdiği destansı mücadele ile tüm dünyanın saygısını kazanmıştı.

TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizinde Tokat’ın büyük değerlerinden birisi olan Gazi Osman Paşa’yı canlandıran Aydın Siğalı, şehrin bir başka değeri olan Çanakkale’ye gönderilen Onbeşlilerle birlikte Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Aydın Siğalı’ya, Gazi Osman Paşa Müzesi’nin anahtarı teslim edildi. Türk Bayrağı ile birlikte yapılan etkinlikte, Başkan Eroğlu bayrağı 3 kez öptükten sonra, "Bu müzemizin anahtarını asıl sahibine, Gazi Osman Paşa’ya teslim ediyorum" şeklinde konuşarak anahtarı Siğalı’ya teslim etti. Başkan Eroğlu gibi anahtar ile birlikte teslim aldığı bayrağı 3 kez öpen Aydın Siğalı, Tokat’ı ve Gazi Osman Paşa Müzesi’nin herkesin görmesini tavsiye etti.
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