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18 Ekim 2018 Perşembe 10:12

Gaziantep’ten Turhal Belediyesi’ne geri dönüşüm desteği

Turhal Belediyesi’nin geri dönüşüm için başlattığı kampanya ya il dışından da destekler devam ediyor.Turhal Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Geri dönüşüme destek kampanyasına il dışında...

Gaziantep'ten Turhal Belediyesi'ne geri dönüşüm desteği
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Turhal Belediyesi’nin geri dönüşüm için başlattığı kampanya ya il dışından da destekler devam ediyor.

Turhal Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarında farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Geri dönüşüme destek kampanyasına il dışında ki vatandaşlardan da destek geldi. Gaziantep Islahiye Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulu’nda okuyan minik öğrencilerden de Turhal Belediyesi’ne destek geldi.Minikler çevreden toplamış oldukları mavi kapakları geri dönüşüme kazandırmak için Gaziantep’ten kargo ile Turhal Belediyesi’ne gönderdi.

Minik öğrencilerin bu duyarlılığından dolayı çok duygulandığını ifade eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Gaziantep Islahiye Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulu’nda okulunda okuyan minik yavrularımızın geri dönüşüm için başlatmış olduğumuz kampanyaya destek vermesi bizleri çok duygulandırdı. Gaziantep Islahiye Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine okul müdürlerine, öğretmenlerine bu duyarlı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Turhal Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanından geri dönüşüm çalışmalarımıza destek bekliyoruz. Bu çalışmalarımızla da genç nesillerimiz çevre bilincinde bilinçlenmiş oluyor. Hepimiz birey olarak atıkları değerlendirme kültürü, temizlik kültürü gibi konuları çevremizle olan ilişkilerimizde ön plana çıkartıp bunu bir yaşam tarzı haline getirebilirsek daha iyi sonuçlar alacağımıza ve sosyal hayata güzel bir katkı yapacağımıza inanıyorum. Çevremizi geleceğimiz için temiz tutmak zorundayız. Eğer bizler çevremizi kirletmezsek çevre kirlenmez. Çevre miras değil emanettir" dedi.

Başkan Bekler, geri dönüşüm desteği desteği veren öğrencilere teşekkür plaketi gönderdi.
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