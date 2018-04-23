Hastanede 23 Nisan Kutladılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Kızılay Gençlik Kolları Gönüllüleri Erbaa Devlet Hastanesini ziyaret edip bayramı kutlayamayan çocuklara moral verdi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erbaa Devlet Hastanesi...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Kızılay Gençlik Kolları Gönüllüleri Erbaa Devlet Hastanesini ziyaret edip bayramı kutlayamayan çocuklara moral verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erbaa Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi’nde tedavi gören ve Acil serviste muayeneye gelen hastalar için etkinlik düzenlendi. Daha sonra çeşitli ikramlarda bulunarak, Kedi ve tavşan kıyafetleri giydiler çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattılar. Kızılay Gençlik Kolları Gönüllülerinden Muhammed Emin Yüksel “Arkadaşlarımıza kostümler giydirdik. Kedi ve tavşan kıyafetleri giydirdik bayramı kutlayamayan çocuklarımızın gönüllerini almak için burada pasta kestik. İkramlarda bulunduk. Gerek acil serviste gerek çocuk polikliniğinde çocuklarımızı eğlendirdik.” dedi.