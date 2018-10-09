TOKAT:
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09 Ekim 2018 Salı 11:55

İmal ettiği 800 litre rakıyı satamadan yakalandı

Tokat’ın Zile ilçesinde köyevinde üretimi yapılan 800 litre kaçak rakı, düzenlenen operasyonla piyasaya sürülmeden önce ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile ilçesinde bulunan Saraç köyünde...

İmal ettiği 800 litre rakıyı satamadan yakalandı
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Tokat’ın Zile ilçesinde köyevinde üretimi yapılan 800 litre kaçak rakı, düzenlenen operasyonla piyasaya sürülmeden önce ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile ilçesinde bulunan Saraç köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Şahsın suç aletleri ile birlikte yakalanması maksadıyla harekete geçen ekipler köy içerisinde daha önceden belirlenmiş olan adreslere operasyon düzenledi. Köy evinde yapılan arama sonucunda; 800 litre kaçak rakı, 2 adet damıtma düzeneği ve 8 adet jelikan bidon ele geçirildiği öğrenildi. Şahsın ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, ele geçirilen malzemelere ise el konulduğu bildirildi.
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