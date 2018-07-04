Tokat Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, kent merkezinde bulunan AVM’lerin şehir dışına çıkarılması için ’Kahraman esnaf süpermarkete karşı’ sloganıyla imza kampanyası başlattı.

Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya, il genelinde açılan AVM’lerin mahalle aralarında ve şehir içinde bulunan küçük esnaflara zarar verdiğini ve küçük esnafın yok olmasına neden olduğunu için imza kampanyası başlattı. Bakkallar Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Kaya, Karşıyaka mahallesinde kurulan Çarşamba Pazar’ında esnaflarla bir araya gelerek ‘Kahraman Esnaf Süpermarkete karşı’ sloganının yazılı olduğu pankartın altında ilk imzayı kendisi attı. Başkan Kaya; "İmza kampanyamız, AVM’lerin, süpermarketlerin ve zincir mağazalarının orantısız bir şekilde şehirleri sarmasıyla son 5 yılda Tokat’ta 4 bin 935 esnaf kapanmıştır. Bu esnaflarımıza sahip çıkmak, mahalle cadde kültürümüzün tamamen yok olmaması için bu kampanyayı başlattık. Seçim çalışmalarımızda esnafa esnaf gerek diyerek yaptığımız araştırmalarda şuanda marketlerin verdiği zararla kapanacak bin 200’e yakın esnaf grubumuz daha bulunmaktadır" şeklinde konuştu.