TOKAT:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:07

Kelkit Çayı’na uçan hafif ticari araç sudan çıkartıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na uçan hafif ticari araç vinç yardımıyla çıkartıldı. Kaybolan Muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari araç sudan çıkartıldı
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na uçan hafif ticari araç vinç yardımıyla çıkartıldı. Kaybolan Muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında dün saat 15.00’de meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı ve bir kişi ise suda kayboldu. Suya gömülen araç vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu suda çıkartılarak otoparka götürüldü.

Kelkit Çayı’nda kaybolan Cimitekke Beldesi Halaçlı Mahallesi Muhtarı Ayhan Cebe’yi bulmak için AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki özel bir şirkete ait baraj ile Kelkit Çayı’nda bot ve drone ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki Ayhan Cebe’nin yakınları da ilçe halkı da aramalara destek veriyor.

Yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşılan 62 yaşındaki Nazile Cebe’nin cenazesi ise öğle namazını müteakip Cimitekke beldesinde toprağa verildi.
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