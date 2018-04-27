Kelkit Çayı’nda endişeli bekleyiş

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 3 gün önce Kelkit Çayı’na uçan hafif ticari aracın sürücüsü muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için arama çalışmaları devam ederken, çalışmalar sırasında Cebe’nin ayakkabısı dalgıç polisler tarafından özel bir şirkete ait hidroelektrik santralinde bulundu.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında 25 Nisan günü meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlandı. Bir kişinin öldüğü, 1 kişinin ise aracın üstüne çıkarak ölümden kurtulduğu kazada, suda kaybolan ilçeye bağlı Cimitekke beldesinin Halaçlı Mahallesi Muhtarı Ayhan Cebe’yi bulmak için 3’üncü günde de arama çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Ordu’dan gelen dalgıç polislerinin yanı sıra Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibinin katıldığı arama çalışmalarında Cebe’nin ayakkabısı dalgıç polisler tarafından özel bir şirkete ait hidroelektrik santralinde bulundu.

Kelkit Çayı’nda arama çalışmalarının 3’üncü günde de devam ettiğini belirten Tokat AFAD İl Müdürü Turan Uzun, "Çarşamba günü öğleden sonra yaşadığımız bu olay için bölgedeyiz. Nisar’dan Reşadiye’ye giden bir ticari araç içerisinde 3 kişinin nehre düştüğü yönde haber ulaştı bize, ekiplerimizi yönlendirdik. İlk gün kendi imkanlarımız ile araç üstünde bulunan 60 yaşındaki bir vatandaşımızı kurtardık, akabinde yine olay yerinden 1 kilometre uzaklıktaki 1 kadın vatandaşımızın cenazesi alındı. Ancak şoför olarak aracı kullanan ve muhtarlık görevi bulunan vatandaşımıza 3 gündür yürütülen faaliyetler akabinde henüz ulaşamadık. Şuanda Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ve Ordu Emniyeti Sualtı Grup Amirliği’nden 4 kişilik dalgıç ekibi ırmak yatağında arama faaliyetlerine devam ediyor. Bunun yanında biz Ankara’dan İçişleri Bakanlığından Jandarma Arama Sualtı ekibinden, ekip talebinde bulunduk. İnşallah bu kaybı bulacağız yeri belli, HES’in gölet alanından gitme ihtimali yok. Biraz zaman alacak belki ama inşallah bulacağız" diye konuştu.

Kelkit Çayı kenarında bekleyen kayıp muhtar Ayhan Cebe’nin kardeşi Saliha Aslan, "Niksar’a hasta götürdüydü. 3 gündür ciğerimiz yanıyor. Kardeşimizin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.