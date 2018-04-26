Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtarı bulmak için aramalar başladı

Tokat’ın Reşadiye Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için aramalar sabahın erken saatlerinde başladı.

Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlandı. Suya gömülen aracın üzerine çıkan Mustafa Cebe’nin (60) bağırarak yardım istediğini gören vatandaşlar, 112 sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan Mustafa Cebe, ilk müdahalesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine Kelkit Çayı’nda arama başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre uzağında Nazile Cebe’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay sonrası Kelkit Çayı’nda kaybolan ilçeye bağlı Cimitekke Beldesi’nin Halaçlı Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen sürücü Ayhan Cebe’yi bulmak için AFAD ve Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabah saatlerinde itibaren Kelkit Çayı’nda arama çalışması başlatıldı. İlçe halkının da seferber olduğu arama çalışmaları sırasında Kılıçkaya Barajı’nın kapakları kapatıldı. Suda kaybolan muhtarı bulmak için Ankara’dan gelecek olan özel ekibin de arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte ekipler hem havadan hem de bot ile Kelkit Çayı’nda suyun içinde arama yapacak.