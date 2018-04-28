Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtarı JAK ekibi arıyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na uçan hafif ticari aracın sürücüsü muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi arama çalışmalarına devam ediyor.

Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında 25 Nisan günü meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlandı. Bir kişinin öldüğü, 1 kişinin ise aracın üstüne çıkarak ölümden kurtulduğu kazada, suda kaybolan ilçeye bağlı Cimitekke beldesinin Halaçlı Mahallesi Muhtarı Ayhan Cebe’yi bulmak için devlet bütün imkanlarını seferber etti. Aramaların 4’üncü gününde Ankara’dan gelen JAK ekibi ve UMKE, AFAD ile Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler havadan, karadan ve sudan arama çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine gelen Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak ise arama çalışmalarını yakından takip ediyor.