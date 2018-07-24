TOKAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 11:08

Köpeğin ısırıp yaraladığı kedi tedavi edildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir köpek tarafından ısırılarak yaralanan kediyi tedavi ettiren hayvansever bir vatandaş daha sonra kediyi sahiplendi.Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde köpeğin saldırısı sonucunda yaralanan kedi Niksar Belediyesi...

Köpeğin ısırıp yaraladığı kedi tedavi edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir köpek tarafından ısırılarak yaralanan kediyi tedavi ettiren hayvansever bir vatandaş daha sonra kediyi sahiplendi.

Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde köpeğin saldırısı sonucunda yaralanan kedi Niksar Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı. Gülay Yurtsal isimli duyarlı bir vatandaşın getirdiği yaralı kediye müdahale eden Niksar Belediyesi Veteriner Hekimi Eda Mercan kedinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Yaralı kediyi sahiplenen Gülay Yurtsal isimli duyarlı vatandaş, “Sokakta bir köpeğin kediye saldırdığını ve ısırdığını gördüm, ilgililere haber vererek kediyi hayvan barınağına götürdüm. Sağolsunlar gerekli tedavilerini yaptılar. Bundan sonra kediye ben bakacağım onu sahiplendim” dedi.

Yurtsal ayrıca; “Hayvanları sevip onları korumalıyız. Onları da rabbimiz yarattı, onlar da bir can” şeklinde mesaj verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku