Milli Mücadelede Tokat kitabı tarihe ışık tutacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu öncülüğünde başlatılan çalışma ile Milli Mücadele Yıllarında Tokat’ı konu alan kitap hazırlandı.

Tokat Belediyesi’nin kültür yayınlarına bir yenisi daha eklendiği Milli Mücadele Yıllarında Tokat kitabının tanıtımı Sulu Sokak Çarşısı’nda bulunan kültür evinde yapıldı. Başkan Eroğlu, önemli bir kültür yayınının Tokat’a kazandırılmasının heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Kitabımız Milli Mücadelede Tokat, emek ve alın teri dolu bir kitap. Yıllardan beri çalışılan bir konu ama bir türlü kitaplaşmamıştı. Biz de bunun eksikliğini görünce belediye olarak bir kültür yayınını değerli hemşehrilerimize hazırlayalım dedik ve yola koyulduk. Milli Mücadele önemli bir husus. Tarihimize baktığımızda büyük harflerle yazılan birçok dönem var. Bunlardan bir tanesi de Milli Mücadele dönemi. O dönemde ülkemizin her taraftan işgal altına alınmak istenmesi ve dış güçlerin özellikle ülkemiz üzerinde yapmayı düşündükleri operasyonlar varken, vatan hep birlikte nasıl kurtarılır diye mücadele verdiği o dönemlere biz de Tokat çerçevesinden bakalım istedik. O dönemin şahsiyetleri kimlermiş neler yapmış, Milli Mücadelede Tokat nasıl bir yol almış ve Tokat bu noktada hangi hususlarda üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiş. O dönemin kendi gerçekleri nelermiş bütün bunların resmi belgelerle, resimlerle, olaylarla tek tek ele alındığı güzel bir kitap ortaya çıktı." dedi.

Kitabın dört bölümden oluştuğunu ifade eden Başkan Eroğlu,"Birinci bölümde Çanakkale Savaşımız, Onbeşliler, Kınalı Ali destanlarımız, Tokat Niksar’dan Sarıkamış’a giden ve dönmeyen 91’inci alayımız, birinci dünya savaşındaki gönüllü alaylar anlatılıyor. İkinci bölümde Milli Mücadeledeki Şahsiyetler, Tokat Mutasarrıfları kimdi, tutumları nasıldı, Milli Mücadele döneminde Tokat’taki çeteler ve neler yaptıkları, Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün Tokat’a geldiğinde neler yaşandığı gibi konulardan oluşuyor. Üçüncü bölümde ise şahsiyetler tek tek ele alında. Mustafa Vasfi Süsoy, o dönem ki Tokat milletvekilleri, din adamları, valiler tek tek ele alındı. En son bölümde de Tokatlı şehitlerimizi, Milli Mücadeledeki katkı ve sonuçları içeren bir içerik oluşturduk. Tokat için güzel bir kitabı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Tokat Belediyesi olarak bu kitapların devamını getireceğiz ve değerli hemşehrilerimize kültür anlamında hizmetler vermiş olacağız." diye konuştu.

Vali Toraman ise Tokat’ta yerel ve amatör tarihçilik açısından çok gayretli ve başarılı, eli kalem tutan insanlar olduğunu belirterek,"Özveri ve gayretle emek ve zaman harcayarak ciddi eserler ortaya koymuşlar. Bugün bu eserlerin halkasına yeni bir eser eklenmiş oldu. Bu da Milli Mücadelede Tokat. Yazı heyetinde yer alan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. İlgilerinin, meraklarının, heveslerinin devam etmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kitap Danışmanlığını Doç. Dr. Alparslan Demir’in yaptığı Milli Mücadele’de Tokat Kitap Yayın Kurulunda Hasan Akar, Hasan Erdem, Cemal İncesoyluer, Hüseyin Alpay, Necati Güneş, Ahmet Turan Erdoğan, Kutluhan Saygılı yer alıyor. Milli Mücadele Yıllarında Tokat kitabı okulları ve kütüphanelerde insanlara ulaştırılmak üzere bin adet basıldı.