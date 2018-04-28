Niksar Belediye Başkanı Özcan, '4 yılda 159 projenin 127 tanesini tamamladık'

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan "Dört Yılın Hesabı" programında, göreve geldiği günden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları paylaştı. Başkan Özcan, 4 yılda 159 projenin 127 tanesini tamamladıklarını ve şu anda belediyenin...

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan "Dört Yılın Hesabı" programında, göreve geldiği günden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları paylaştı. Başkan Özcan, 4 yılda 159 projenin 127 tanesini tamamladıklarını ve şu anda belediyenin toplam borcunun 33 milyon 834 bin 678 TL olduğunu söyledi.

Geçen yıl ’Üç Yılın Hesabı" programı ile halkı bilgilendiren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, bu yıl geleneği bozmadan "Dört Yılın Hesabı" programı ile Niksar halkının karşısına çıktı. Niksar Belediyesi Düğün Sarayında düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dömezoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Özcan, göreve gelmesinden bu yana Niksar’a yapılanlardan bahsederek vatandaşlara ’Dört Yılın Hesabı’nı verdi. Başkan Özcan programda yaptığı konuşmada; 2018 yılında da vaat ettikleri projeleri birer birer hayata geçireceklerini kaydetti.

Slayt gösterisi ile tamamlanan projelerini hemşehrileri ile paylaşan Başkan Özcan, dört yılda projelerinin yüzde 80’ini tamamladığını belirterek,"Dört yıldır siz saygıdeğer hemşehrilerime hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Allah’ım güç verdiği sürece de bu hizmetleri katlayarak daha yaşanılabilir bir Niksar için çalışacağız. Bugün itibariyle projelerimizin 80’ini tamamlamış bulunmaktayız. Bilindiği üzere seçim bildirgemizde 101 projemiz bulunuyordu. Bizler bu 101 projelerin 159 projeye çıkardık. 159 projemizin şu anda 127 tanesini tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu sayıyı daha aşağılara çekerek, bütün projelerimizi tamamlayacağız." diye konuştu.

2004-2009 ve 2009-2014 yıllarında yapılan hizmetleri ele alan Başkan Özcan, bu iki dönemde yapılan yol parke, kanalizasyon, doğalgaz hattı çalışmalarının toplamının üzerinde grafik çizdiklerini söyleyerek, asfalt ve su hattı çalışmalarında da geçen yıla oranla yüksek bir grafik çizeceklerini söyledi.

Göreve geldiği 2014 senesinde zarar eden bir fabrika bulduklarını belirten Başkan Özcan,"Artık Ayvaz İşletmemiz ilçemize katkı sağlayacak duruma geldi. Geçtiğimiz yıllarda kötü bir grafik çizen fabrikamız yaptığımız yatırımlar ile adeta yeniden doğdu. Şu anda 80’e yakın Türkiye çapında bayimiz bulunuyor. Bu yıl işletmemizde ciro hedefimiz 16 milyon TL’dir. Fabrikamıza yaptığımız yatırımlar yerini buldu. Artık ilçemize hizmette bizlere kaynak üreten bir işletmemiz var." dedi.

Programda ayrıca Niksar Belediyesince her yıl düzenlenen “Yılın Enleri” kategorisinde ilçeye her alanda katkı sağlayanlara ödülleri verildi. Gecede en büyük alkışı ’Yılın Annesi’ kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç’in annesi Yüksel Yüzgeç aldı.