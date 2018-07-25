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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:02

Niksar Belediye Başkanı Özcan: "Şeker pancarı konusunda bölgede parlak günler yaşanacak"

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan şeker pancarı konusunda bölgede parlak günlerin yaşanacağını belirtti.Bu yılın Nisan ayında çıkarılan ihale sonucunda satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikasını satın alan Kayseri Şeker A.Ş....

Niksar Belediye Başkanı Özcan: 'Şeker pancarı konusunda bölgede parlak günler yaşanacak'
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Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan şeker pancarı konusunda bölgede parlak günlerin yaşanacağını belirtti.

Bu yılın Nisan ayında çıkarılan ihale sonucunda satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikasını satın alan Kayseri Şeker A.Ş. tarafından Niksar Bölge Şefliğine atama yapıldı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Bölge Şefi Niyazi Kaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Kayseri Şeker A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Niksar Bölge Şefi Niyazi Kaya satın alma sürecinin ardından pancar alımlarının her yıl katlanarak artacağını belirtti. 1990’lı yıllarda bölgede pancar kotasının 150 bin ton olduğunu belirten Kaya, ilerleyen yıllarda bu rakamı tekrardan yakalayacaklarını söyledi.

Kaya,"Devletimizin yapmış olduğu özelleştirme ile artık pancar kotamızı bölgede daha da yükselteceğiz. İnsanlar bu fabrikanın satıştan sonra kapanacak diye bir çelişki yaşadıklarını gözlemledik. Aksine fabrikamız nezdinde önceki yıllardan daha fazla pancar üretimi konusunda çiftçilerimizi bilinçlendireceğiz. Bu yıl kota 28 bin ile 33 bin ton arasında değişkenlik gösterecek. İlerleyen yıllarda ise hedefimiz 90’lı yıllarda olduğu gibi 150 bin tondur. Münavebe sahası içerisindeki kalınarak, Türk Şeker’in vermiş olduğu bütün haklar korunacak olup, hiçbir şekilde kantarın ve bölgenin kapatılması söz konusu değildir. Devletin Turhal Şeker Fabrikası’nın kotasını arttırdığı takdirde çiftçilerimize bu kotalar yansıtılacaktır" dedi.

Niksar’ın gelişimindeki en büyük faktörün tarım olduğunu söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise şeker pancarı konusunda bölgede parlak günlerin yaşanacağını belirtti. Başkan Özcan, özelleşme ile bölge tarımında olumlu yönde gelişmeler olduğunu belirterek, Kayseri Şeker A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Niksar Bölge Şefi Niyazi Kaya’ya kolaylıklar diledi.
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