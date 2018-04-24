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24 Nisan 2018 Salı 12:22

Niksar Motosiklet Kulübü üyeleri Afrin gazisini ziyaret etti

Niksar Motosiklet Kulübü üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç’i ziyaret etti.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı...

Niksar Motosiklet Kulübü üyeleri Afrin gazisini ziyaret etti
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Niksar Motosiklet Kulübü üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç’i ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Afrin’de yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç’i Niksar’a bağlı Işıklı köyündeki baba evinde ziyaret eden Niksar Motosiklet Kulübü üyeleri gazi Yüzgeç’e geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Kulüp üyeleri adına Gazi Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç’e Türk Bayrağı ve plaket teslim eden Niksar Motosiklet Kulübü Başkanı Burhan Eryılmaz, “Vatanımızın ve milletimizin bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak orada görev yapan tüm askerlerimiz ve polislerimize Allah yardım etsin. Bizler için orada bulunan herkese çok teşekkür ediyor ve Niksar Motosiklet Kulübü olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.

Gazi Yüzgeç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir an evvel iyileşip görevinin başına dönmek istediğini söyledi.
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