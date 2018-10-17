Niksar’da ’Altın Ceviz’ seçmeleri yapıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma ile ’Altın Ceviz’ seçmeleri yapıldı.Belediye iş merkezinde yapılan seçmelerde jüri, aroması, rengi ve kalitesine yönelik en iyi...

Tokat’ın Niksar ilçesinde belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma ile ’Altın Ceviz’ seçmeleri yapıldı.

Belediye iş merkezinde yapılan seçmelerde jüri, aroması, rengi ve kalitesine yönelik en iyi cevizleri seçti. Yarışmada konuşan Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, yarışmaya katılan yerli ceviz üreticileri içerisinden en iyi cevizi seçtiklerini söyledi.

Özdüzgün Niksar’da 145 bin civarında dikili ceviz ağacı bulunmakta olduğunu belirterek,"İlçemiz ceviz popülasyonuna bakıldığı zaman üç farklı özellikte ceviz üretiminin gerçekleştirildiğini görmekteyiz. İlçede tohumdan üretilmiş ceviz ağaçlarının yanında yerli ve yabancı çeşitler ile aşılanmış fidanlar ile tesis edilmiş bahçelerde ceviz üretimi yapılmaktadır. Özellikle aşılı ceviz çeşitleri ile kurulan bahçelerimize İl Özel İdaremiz, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız fidan vermek suretiyle Kelkit Vadisi Kalkınma Birliği ise örnek bahçe oluşturulması, bakanlığımız ise sertifikalı fidan desteği vererek yeni bahçelerin oluşturulmasına katkı sağlamıştır. Son yıllarda da Orman Genel Müdürlüğümüz ormanlık alanlar içerisinde ceviz tarımı yapmaya müsait alanları kiralamakta ve bu alanlara müteşebbisler tarafından büyük ceviz bahçeleri tesis edilmektedir. İlçemizde de bu uygulamanın örneklerini görmekteyiz. İlçede ceviz üretiminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 1990 yılından beri; kaymakamlığımız, belediyemiz, ticaret ve sanayi odamız ve müdürlüğümüz işbirliği ile birçok program düzenledik. Bu programlar zaman zaman panel, zaman zaman çalıştay, zaman zaman da konferans, çalışma grubu toplantısı, hasat etkinliği adı altında düzenlendi. Bu programlar cevizimizin tanıtımı ve pazarlanması konusunda bizlere önemli avantajlar sağladı. Son 5 yıldır da cevize olan ilgi ve bilinci artırmak üzere Niksar Belediyemiz ile birlikte ’Altın Ceviz Yarışmaları’ düzenlemekteyiz. Bu yarışmaları düzenlemekte iki amacımız var. Birinci amacımız; ilçemizde geleneksel olarak tohumdan üretilmiş cevizler içerisinden kabuğu ince, içi beyaz, hastalıklara dayanaklı, yüksek randımanlı cevizleri tespit ederek yetiştiği bölgede verimsiz ceviz ağaçlarına aşılamak ve böylece yetiştirildiği bölgede yaygınlaşmasını sağlamaktır. Diğer amacımız ise; yerli çeşitlerle ilgili tutacağımız kayıt ve envanter ile 6 yıl sonunda dereceye giren cevizlerle yeni bir koleksiyon bahçesi oluşturmak ve üniversitelerimiz ve araştırma enstitülerimizin hizmetine sunarak ülkemize yeni tescilli çeşitler kazandırmaktır. İlçemizde toplam 145 bin civarında dikili ceviz ağacı bulunmakta olup, yıllık 1200 ton civarında kabuklu ceviz üretilmektedir. Cevizin Niksar ekonomisine sağladığı katkıyı biliyoruz. Bu anlamda da cevizin eski görkemli günlerine ulaşması için ekip arkadaşlarımız ile birlikte var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.

Yarışmanın sonucu 22 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan 5’inci Ceviz Çalıştayında açıklanacak.