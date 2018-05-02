TOKAT:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:03

Reşadiye’de altyapı çalışmaları devam ediyor

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 75 kilo metre uzunluğunda, 11 milyon 272 bin liralık altyapı çalışmaları devam ediyor.İlçe genelinin, güçlü ve sağlam bir altyapıya kavuşturulması amacıyla başlatılan altyapı çalışmalarını...

Reşadiye'de altyapı çalışmaları devam ediyor
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TOKAT (İHA) – Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 75 kilo metre uzunluğunda, 11 milyon 272 bin liralık altyapı çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinin, güçlü ve sağlam bir altyapıya kavuşturulması amacıyla başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Reşadiye Belediye Başkanı Başkan Cemil Kılıç, 75 kilometre uzunluğundaki İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu hat döşeme çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğünü ve çarşı merkezindeki çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandığını ifade etti. Başkan Kılıç, “Osmaniye, Kurtuluş, Kayalık, Çermik ve Emirşeyh Yakup mahallerinde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İnsanlarımız maalesef yıllarca küflü, paslı, kunduzlu, otlu, kireç bağlamış borulardan sular içmişler. Öncelikli işimiz bunların yenilenmesiydi ve halen de bu çalışmalarımızı bitirme noktasına yakın bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca doğalgaz borularımız geldi yakın bir zaman Reşadiye’de doğalgaz çalışmalarımız başlayacak. Doğalgaz sonrası bu sene ana arterleri sıcak asfalt ile kaplayacağız. Reşadiye Belediyesi vatandaşımızın hizmetindedir, emrindedir ve her türlü işin takipçisidir. Yaşanılabilir Reşadiye için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.” dedi.
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