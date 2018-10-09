TOKAT:
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09 Ekim 2018 Salı 11:50

Reşadiye’de bir evden 587 adet alkollü içki çıktı

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyünde bir ikamette kaçak içki satışı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, yapılan operasyonda 587 adet şişe ve kutu halinde içki ve bir miktar kaçak sigara ele geçirdi.Edinilen...

Reşadiye'de bir evden 587 adet alkollü içki çıktı
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Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyünde bir ikamette kaçak içki satışı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, yapılan operasyonda 587 adet şişe ve kutu halinde içki ve bir miktar kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Reşadiye ilçesinde bulunan Sazak köyünde bir şahsın evinin bir odasında kayıtsız olarak, alkollü içecek, sigara ve bazı gıda maddelerinin satışını yaptığı istihbaratı aldı. Şahsın evinin önünde yabancı plakalı bir aracın da bulunduğunu tespit eden ekipler sabah saatlerinde harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonrasında 587 adet şişe ve kutu halinde alkollü içki ve 45 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şahsa 27 no’lu ÖTV genel tebliği kapsamında 10 bin 515 lira idari yaptırım uygulandığı bildirilirken, yurt dışına çıkması gerekirken halen çıkmadığı tespit edilen yabancı plakalı aracın ise Amasya Gümrük Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
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