TOKAT:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:41

Şarampole devrilen otomobilde anne öldü, kızı yaralandı (düzeltme)

Tokat’ın Niksar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde anne ölürken kızı ise yaralandı.Kaza Niksar ilçesi D-100 karayolu Gürçeşme Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.B. (61) idaresindeki 05 BD 442 plakalı otomobil...

Şarampole devrilen otomobilde anne öldü, kızı yaralandı (düzeltme)
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Tokat’ın Niksar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde anne ölürken kızı ise yaralandı.

Kaza Niksar ilçesi D-100 karayolu Gürçeşme Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.B. (61) idaresindeki 05 BD 442 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü F.B. (61) hayatını kaybederken yanında bulunan kızı D.B. (26) ise yaralandı. Yaralı ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken annenin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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