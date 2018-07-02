Şarampole devrilen otomobilde anne öldü, oğlu yaralandı

Kaza Niksar ilçesi D-100 karayolu Gürçeşme Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.B. (26) idaresindeki 05 BD 442 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken yanında bulunan annesi Fadime B. (61) hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken annesinin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde anne ölürken sürücü olan oğlu ise yaralandı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde şarampole devrilen otomobilde anne ölürken sürücü olan oğlu ise yaralandı.Kaza Niksar ilçesi D-100 karayolu Gürçeşme Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.B. (26) idaresindeki 05 BD 442 plakalı...

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