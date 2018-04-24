Sebze fideleri tezgahlardaki yerini aldı

Tokat’ta ilk baharla birlikte satışa sunulan sebze fideleri tanesi 1-1.5 lira arasında satılıyor.

Meydan Çarşısı’nda tezgahlardaki yerini alan domates, biber, patlıcan fideleri 1 liradan, salatalık fidesi ise tanesi 1.5 liradan satışa sunuluyor. Yaklaşık 30 yıldır fide işi ile uğraşan Mustafa Asar (66) ilk baharla birlikte fide sezonun açıldığını söyledi. Birkaç gündür soğuk ve yağışlı havanın ardından güneş açması ile birlikte işlerinde canlanma başladığını belirten Asar, "Geçen sene domates, biber, patlıcan fidesinin tanesi 1 lira idi bu senede aynı değişmedi. Salatalık fidesi 1.5 lira oldu. Tane biraz pahalı geliyor. Yaklaşık bir ay içinde bağ hesabı fide satışlarımızda başlar. Bir bağda yaklaşık 30 fide oluyor, 3 liradan satılıyor." dedi.

Hava şartları nedeni ile daha çok çiçek satışı yaptıklarını ifade eden Asar,"Şuanda çiçek fazla satılıyor. Hava şartları nedeni ile vatandaş fide almaktan çekiniyor. Geceleri hava sıcaklıkları çok düşüyor, kırağı oluyor. Havalar normale döndüğünde fide satışlarında artış başlar. Saksılı çiçekleri 10 liradan menekşeleri 1 liradan satıyoruz. Çiçekler Yalova’dan getirtiyoruz” diye konuştu.