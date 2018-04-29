TOKAT:
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29 Nisan 2018 Pazar 13:11

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti

Tokat’ta yaylaya götürülen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.Tokat Çevre Yolu Sulu Sokak Çarşısı’nda çobanlar tarafından şehir merkezinde indirilen koyun sürüsü saat 23.00 sularında şehir...

Şehir merkezinden koyun sürüsü geçti
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Tokat’ta yaylaya götürülen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat Çevre Yolu Sulu Sokak Çarşısı’nda çobanlar tarafından şehir merkezinde indirilen koyun sürüsü saat 23.00 sularında şehir merkezinden geçirildi. Yüzlerce koyunun caddeden karşıya geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yolu trafiğe keserek, sürünün güvenle yolun karşısına geçmesini sağladı. Koyunlarla birlikte yolda ilerleyen kuzuları vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi.
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