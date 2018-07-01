TOKAT:
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01 Temmuz 2018 Pazar 13:30

Sokak hayvanları aç kalmıyor

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile Belediyesi yaz ayının çok sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme noktalarına su ve yem bırakma işine hız verdi.Özellikle sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması sıcak...

Sokak hayvanları aç kalmıyor
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TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile Belediyesi yaz ayının çok sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme noktalarına su ve yem bırakma işine hız verdi.

Özellikle sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması sıcak ve kurak hava şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için tedbir alan Zile Belediyesi Veterinerlik İşleri ve Mezbaha Müdürlüğü doğadaki hayvanlara da şefkat elini uzatıyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda ekipler, ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına yiyecek bırakıyor. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “yaz ayının sıcak ve kurak geçmesi bütün canlılar için zor şartlardır. İlçe sınırlarımız içerisinde belirlenen noktalara sahipsiz hayvanlar için yiyecek ve su bırakıyoruz. Sokak hayvanlarının sahipsiz kalmaması için halkımızın dikkatini çekiyoruz.” dedi.
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