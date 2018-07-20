Tayini çıkan Tabur Komutanı için veda programı

Niksar Kaymakamlığı tarafından tayini çıkan Tokat Köklüce Komando Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban için veda programı düzenlendi.

Niksar ilçesinde konuşlu bulunan Tokat Köklüce Komando Tabur’unda iki yıldır tabur komutanı görev yapan Yarbay Haydar İrban’ın Ankara’ya tayininin çıkmasının ardından veda buluşması düzenlendi. Bir otelde düzenlenen kahvaltı programına Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Keskin, Emniyet Müdürü Taşkın Tekcan, Niksar Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Abdullah Lüleci katıldı.

Bir yerde belli bir süre görev yaptıktan sonra ayrılmanın zor olduğunu belirten Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, "Jandarmanın görev süresi belli dolayısıyla hepimizin görevi belli bir süre çalıştıktan sonra bitecek, bizler de ülkemizde çalıştığımız yerlerde faydalı olmaya çalışıyoruz. Haydar Yarbayım da her ne kadar Niksar’da olmasa da hudut boylarında gerçekten başarılı faydalı hizmetler yapmıştır. Niksar’da bir iz bıraktı, renkli kişiliği ile halka yakınlığı ve cana yakınlığı ile bir iz bıraktı. Kendisine teşekkür ediyoruz verdiği hizmetler ve Niksar’da sağladığı katkılar için. Yeni gittiği yerde Ankara’da da kendisine başarılar diliyoruz. Yolu bahtı açık olsun" dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise,"Haydar Yarbayım kendisi ile tanıştığım için çok memnun olduğum bir komutanımız bir kardeşimiz. Rabbim bundan sonraki hayatında yaşantısında başarılar nasip etsin. Gerçekten mesleki alanda ülkesine hizmet eden, çok sempatik ve ikili ilişkileri çok iyi olan birisidir. Niksar kendisini çok sevdi ve seviyor da bu sevgi ve dua ile inşallah burada gösterdiği, Güneydoğu’da, Suriye’de El Bab’da gösterdiği başarılar inşallah Ankara’da da gösterecektir. Bu başarılarının daim olmasını rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

Komando Tabur Komutanı Yarbay Haydar İrban da çok duygulandığını ifade ederek,"Niksar’da iki yıl boyunca görev yapmak nasip oldu, Niksar’ın suyunu içmek nasip oldu, burada görev yaptığım için kendimi şanslı adlediyorum. Niksarlılar gerçekten polisine, askerine, devletine düşkün vatanını seven insanlar. Biz Ağrı Doğubeyazıt görevine gidip gelirken, Suriye El Bab’a giderken bizi gelip karşıladılar uğurladılar. Kaymakamımız başta olmak üzere Niksarlılar bizim yaptığımız işin önemli olduğunu bize hissettirdiler. Bizi özellikle karşıladılar, uğurladılar. Bunda askerlik sevgisi, vatan sevgisi devlet sevgisi Niksarlılar da ve Niksar’ın yönetiminde ne kadar çok olduğunu gayet net görüyoruz. Artık burada ki görev süremiz doldu, iki yılımızı doldurduk, iki yılın 6 ayı Ağrı Doğubeyazıt’ta, 6 ayı Suriye El Bab’da geçti. İki yıl boyunca yanımızda olan destek veren kaymakamımıza, belediye başkanımıza, daire amirlerine , Niksar halkına şükranlarımı sunuyorum. Haklarını helal etsinler, bizim bir hakkımız varsa helal olsun" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Yarbay İrban’a Niksar’da görev yaptığı süre zarfındaki titiz ve özverili çalışmaları nedeni ile teşekkür ederek, yeni görev yeri olan Ankara’da kendisine başarılar dilediler ve günün anısına hediye takdiminde bulundular.