Tokat Belediyesi Çocuk Meclisi 23 Nisan’da toplandı

Tokat Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri 23 Nisan’da ilk resmi meclis toplantısını yaptı.

Belediye Sosyal Tesislerinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun katılımı ile düzenlenen meclis toplantısı 23 Nisan’a özel olarak toplandı. Meclis oturumunda konuşan Başkan Eroğlu, meclis kurmadaki amaçlarının çocukları daha iyi yetiştirmek, geleceğe hazırlamak, onların görüşü, bakışı ile şehri dizayn etmek ve bu doğrultuda kararlar almak olduğunu söyledi. Başkan Eroğlu,"Bizler bu meclisi kurarken, istiyoruz ki; bizlere ışık tutacak, bizlere yardımcı olacak, şehrimizde Çocuk Meclisimizin aldığı kararlara göre ihtiyaçları giderecek işlere imza atmak istiyoruz. Sadece çocuklara yönelik değil, her kesimi ilgilendiren, eğitimle, sağlıkla daha birçok konuda tavsiyelerinizi bekliyoruz. Bu kararlarınızı ilimizin üst düzeylerine ileterek bunları takip edeceğiz. Siz çocuklarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Şehre dair sorumluluk yüklenen Çocuk Meclisimize başarılar diliyor, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bir kez daha tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

Başkan Eroğlu’nun konuşmasının ardından meclis oturumuna katılan çocuklar duygularını dile getirdi. Başkan Eroğlu ile birlikte günün anısına pasta kesen öğrenciler Çocuk Meclisi Başkanı Efe Aydoğdu başkanlığında ilk resmi toplantılarını yaptı. Meclis üyeleri ihtiyaç sahiplerine yardım, park, dumansız saha, çevre temizliği gibi konularda isteklerini dile getirdi.