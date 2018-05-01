Tokat merkezli 9 ilde FETÖ’den 10 gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında görevden ihraç edilmiş hakimlerin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün mahrem hakimlik ve savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında, ihraç edilmiş 3 hakim, 5 avukat, 1 araştırma görevlisi ve 1 teğmen olmak üzere toplamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin yapılacağı şüphelilerin Ankara, İstanbul, Kayseri, Mardin, Kahramanmaraş, Samsun, Malatya, Kırıkkale ve Çorum illerinde ikamet ettiği bilgisi paylaşıldı.